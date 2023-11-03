أمانة الرياض تضيف خدمة تقديم البلاغات إلى تطبيق مدينتي

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أعلنت أمانة منطقة الرياض إضافة خدمة تقديم البلاغات إلى تطبيق مدينتي على الهواتف الذكية، ضمن جهودها في أتمتة خدماتها، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضحت أن الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية رفع البلاغ ومتابعته، إلى جانب إرفاق الوسائط المتعددة، وفقًا لمعايير تراعي الخصوصية، الحماية الأمنية للبيانات، مبينة أن الخطوة تهدف إلى زيادة الخيارات أمام السكان لتقديم بلاغاتهم، مقترحاتهم، وضمان سرعة الاستجابة واستكمالًا لجهودها في تسخير الإمكانات التقنية لصالح السكان والزوار، توفير تجربة رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين.

وأفادت الأمانة بأن خدمة 940 لتقديم البلاغات لا تزال متاحة، حيث يمكن للمستفيدين رفعها عبر عدد من القنوات مثل الاتصال الهاتفي، منصة إكس، الموقع الإلكتروني، موضحة في الوقت نفسه أن إتاحة تقديم البلاغات إلى تطبيق مدينتي جاء حرصًا منها على تيسير الوصول إلى خدماتها في تطبيق واحد.

ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها تطبيق مدينتي من خلال الرابط: https://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity/.