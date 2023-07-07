أمانة الرياض تطرح فرصًا استثمارية لعام 2023

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طرحت أمانة منطقة الرياض فرصًا استثمارية نوعية في مواقع مميزة أمام المستثمرين والقطاع الخاص ضمن المرحلة الثانية للعام 2030م، في مختلف المجالات، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية مدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية واللوجستية، والرياضية والسكنية والمكتبية، وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بالعاصمة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مضيفة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بأنحاء العاصمة.

ودعت الأمانة القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية والاطلاع على الفرص ومزاياها الاقتصادية من خلال تسجيل الدخول على الرابط: https://furas.momra.gov.sa.