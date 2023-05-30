أمانة الرياض تطرح 40 فرصة استثمارية في الربع الثاني 2023

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أعلنت أمانة منطقة الرياض طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية جديدة في الربع الثاني لعام 2023م، تشمل مختلف المجالات الاستثمارية، وذلك في إطار خططها لجذب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، وتمكينهم للإسهام في تنمية اقتصاد مدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم النشاطات التجارية والصناعية والرياضية وغيرها من المجالات الاستثمارية الهادفة إلى النهوض بالعاصمة، وتمكين القطاع الخاص في تطويرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأضافت الأمانة أن الفرص الجديدة تخدم السكان في مختلف أحياء المدينة وتتوزع بأنحاء العاصمة، داعيةً القطاع الخاص والمستثمرين إلى زيارة بوابة الاستثمار منصة (فرص)، والاطلاع على مزايا الفرص،والإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.