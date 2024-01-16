أمانة الرياض تطلق النسخة الجديدة للبوابة المكانية

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أطلقت أمانة منطقة الرياض البوابة المكانية في نسختها الجديدة، https://maps.alriyadh.gov.sa/geoportal/geomap , التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات البلدية، والجيومكانية في منطقة الرياض، وتوفير العديد من خيارات البحث والعرض لموقع الحي، أو البلدية، أو المخطط، في إطار جهود الأمانة في تسهيل حياة السكان، الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وتساعد البوابة المستخدمين أفرادًا أو منظمات، على استكشاف المحيط المكاني لأي بقعة داخل المنطقة، من خلال مجموعة من الطبقات والصور الفضائية ذات الاعتمادية والموثوقية العالية، مع خيارات ومزايا متنوعة في البحث وعرض البيانات.

وتتميّز النسخة الجديدة للبوابة المكانية بإمكانية المتابعة المباشرة لحالة المخططات، وقطع الأراضي، والشوارع، والأحياء، وما يرتبط بها من أحدث القرارات الصادرة عليها، وآخر التحديثات في قاعدة البيانات الجيومكانية الموحدة.

وتشمل المزايا الجديدة أيضاً تطوير آلية للبحث السريع والوصول إلى النتائج، وتطوير خدمات التحليل الإحصائي للبيانات على مستوى الأحياء والمخططات، إضافة إلى إثراء البوابة بالمزيد من طبقات الخدمات العامة، وكذلك تطوير آليات تفاعلية جديدة لتحسين تجربة المستفيد.

يذكر أن مشروع البوابة المكانية، يأتي في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض لإتاحة قاعدة بيانات مكانية واسعة للمستخدمين للمساعدة على استكشاف المحيط المكاني بسلاسة، وصولًا إلى تجربة رقمية مميزة، ترتقي بجودة الحياة.