أمانة الرياض تطلق خدمة إصدار رخصة “بناء وقف”

المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض, بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف, خدمة إصدار رخصة “بناء وقف”, بنوعية وقف الهيئة العامة للأوقاف، والوقف الأهلي عن طريق خدماتها على البوابة الإلكترونية، بما يُسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد على طالبي الخدمة.

وأوضحت الأمانة أنّ خدمة إصدار رخصة بناء وقف تتيح للراغبين إصدار رخصة بناء فورية على أرض وقف، من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد، وذلك بهدف التمكين التنموي والنهضة العمرانية، وإثراء الأصول الوقفية وتعميرها وبنائها، وتسهيل الإجراءات لناظري الوقف، إلى جانب تحقيق التكامل الرقمي، ومواكبة مستهدف التحول الإلكتروني في الأمانة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وبيّنت أنّ خطوات تنفيذ الخدمة لوقف الهيئة العامة للأوقاف, تشمل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، واختيار الرخص الإنشائية، ثم طلب التعاقد مع مكتب هندسي، واختيار التعاقد كناظر وقف، ثم إدخال البيانات (وثيقة النظارة – صك الوقف – المكتب الهندسي)، والموافقة على التعاقد، ثم إدخال بيانات الرفع المساحي ومكونات البناء، وإصدار رخصة بناء وقف، وطباعتها، بينما تضاف إلى هذه الخطوات إصدار فاتورة الرسوم وتسديدها في حالة إصدار وقف أهلي.

وأعلنت أمانة منطقة الرياض في وقت سابق, تطوير أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.