أمانة الرياض تطوّر تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع شارع القصر بإجمالي مساحة تبلغ 60,000 مترًا مربعًا

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خطة للتطوير المروري لتقاطع طريق أبي بكر الصديق مع شارع القصر بإجمالي مساحة للتطوير تبلغ 60,000 متر مربع، وذلك في إطار جهودها في الحفاظ على جودة الطرقات، وضمان تنقل آمن للسكان داخل أرجاء المدينة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال التطوير تشمل استحداث إشارة ضوئية في التقاطع ثنائية الأطوار، وإعادة السفلتة، وصيانة الأرصفة وتهيئتها، وتنفيذ دهانات أرضية، وأعمدة إنارة وتركيب لوحات طرق قياسية، إلى جانب تنفيذ ممرات مشاة وفتحات التفاف على طريق أبي بكر الصديق، الجدير بالذكر، أن أمانة منطقة الرياض تعمل وفق إستراتيجية وناظم محدد لإدارة وصيانة الطرق وتطويرها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة، بما ينسجم مع مستهدفات القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية السعودية 2030م وبرامجها الطموحة.