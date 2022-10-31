أمانة الرياض تعتمد دليلاً إرشاديًا مبسطًا للاشتراطات الفنية لرخص البناء

اعتمدت أمانة منطقة الرياض دليلاً إرشاديًا مبسطًا لتعريف المستفيدين بإجراءات رخص البناء والاشتراطات الفنية الخاصة بها، وذلك بهدف تبسيط إجراءات الرخص الإنشائية، ونشر وإتاحة ما يرتبط بها من أنظمة وضوابط لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأضافت أن دليل إجراءات رخص البناء يراعي جميع الأدلة والضوابط المرتبطة بمدينة الرياض، والالتزامات الواجب توفرها في أي مشروع، ودليل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف كافية للمركبات.

ولفتت إلى أن أبرز الأنشطة المشمولة في الدليل تشمل اشتراطات مراكز الخدمة “محطات الوقود”، واشتراطات المدارس الأهلية، واشتراطات السكن الجامعي للأفراد، واشتراطات المطاعم والمطابخ، واشتراطات مباني الشقق المفروشة، واشتراطات قصور الأفراح والاستراحات على الشوارع التجارية، واشتراطات مباني الصحة والخدمات الاجتماعية.