أمانة الرياض تكثف أعمال الإصحاح البيئي خلال عيد الأضحى 1444هـ

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تنفذ أمانة منطقة الرياض حملات مكثفة لأعمال الإصحاح البيئي في المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ وتستهدف تنظيف وكنس محيط المساجد ومصليات العيد، ومواقع الأسواق ونقاط بيع الأضاحي، إلى جانب مواقع المسالخ والمطابخ.

وأوضحت الأمانة أن فرقها ستعمل على سرعة معالجة البلاغات الواردة، وتحسين المستوى البيئي العام بالمدينة، والتأكد من قيام القطاع التجاري بمسؤولياته، إضافة إلى الحد من مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء.

يذكر أن أعمال الإصحاح البيئي التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، تأتي ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.