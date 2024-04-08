أمانة الرياض تكشف تفاصيل فعاليات حوامات العيد في أحياء الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض تفاصيل فعالياتها للحوامات في مختلف المواقع في مدينة الرياض، بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك ومشاركة المجتمع الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

وجهّزت الأمانة المواقع للوصول لأكبر عدد من السكان ومشاركتهم الاحتفال بخلق أجواء تفاعلية من خلال فعاليات متنوعة ومميزة ومسابقات وأنشطة ترفيهية، كما رُوعي في اختيار المواقع: شمولية الفعاليات لجميع أحياء الرياض، سهولة الوصول إليها، مدى إقبال الزوار عليها، وجود عدد كبير من المواقف، كبر المساحة، توافر الخدمات، إلى جانب مناسبة الموقع لإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.

وشملت التجهيزات تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعًا تشمل ليلة عيد الفطر وأول أيام العيد، شملت مواقع الحدائق: أكاسيا بحي النهضة، الكناري، النقاء بحي المروج، قرطبة العامة، الحوراء بحي الرمال، المونسية، الحجيلاء بحي المهدية، الربيع الشرقي، الأحمدية الثالثة، الذياب، الانشراح، منتزه القادسية، السمح، منتزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، السويدي، أبي ذر الغفاري، الندوة، الهدا، حي الملك سلمان، بالإضافة إلى جوامع: العواد، ذو النورين، المسلم، المرشد، العز بن عبدالسلام، الغزي، القفاري، العجلان، أم عبدالله.

وتأتي فعالية حوامة العيد ضمن استعدادات أمانة الرياض لهذا العام تحت شعار “عيد الرياض” لاستقبال العيد، وتعتزم قريباً إعلان جدول فعالياتها التي ستستمر حتى السادس من شهر شوال في العاصمة ومحافظاتها المختلفة.

يشار أن الحوامة فعالية سنوية تقام أيام العيد؛ إحياءً للموروث الشعبي، وتعزيزاً للروابط الاجتماعية في الأحياء السكنية؛ وتهدف لإدخال البهجة والسرور في نفوس الصغار والكبار، وفي إطار إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة لبناء شراكة مستديمة مع أفراد المجتمع ومشاركتهم جهود الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.