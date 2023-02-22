أمانة الرياض تنظم في 52 موقعًا فعاليات تراثية وترفيهية احتفاءً بذكرى التأسيس

المناطق_واس

تحتفي أمانة منطقة الرياض في نطاق 47 بلدية في محافظات ومراكز المنطقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس اليوم وغدًا في 52 موقعًا مخصصًا لإقامة الفعاليات واستقبال الزائرين، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى مشاركة السكان فرحتهم وتفاعلهم بالملحمة الوطنية الخالدة.

وتتضمن قائمة الفاعليات التي تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا العرضة السعودية، أعمال الأسر المنتجة، ركني القهوة السعودية، وخيمة الضيافة، وفقرة خاصة بعنوان مسيرة وطن، إلى جانب مسرحٍ للأطفال وركنٍ آخر لألعابهم، ومسابقة أجمل زي تراثي، وركن يجمع الأزياء التراثية.

وتفاعلت أمانة منطقة الرياض في ذكرى يوم التأسيس من خلال تخصيص 4 مواقع في أنحاء متفرقة من العاصمة؛ للاحتفاء بالمناسبة وهي حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل.