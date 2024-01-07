“أمانة الرياض” تنفذ أعمال صيانة للطرق والمحاور ومحطات الإنارة

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نفذت أمانة منطقة الرياض عدة عمليات لصيانة طرق العاصمة والمحاور خلال أسبوع، شملت سفلتة الشوارع، ومعالجة هبوطات وحفر وخطوط تصريف المياه، والإنارة؛ بهدف الارتقاء بتجربة التنقل، وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يعزز السلامة العامة للسكان.

وأوضحت الأمانة أنها أنجزت أعمال سفلتة طرق بمساحة 220,637م2، ودهانات أرضية بطول 120,031م، وإصلاح هبوطات وحفر بمساحة 59,557م2، إلى جانب إزالة 1,600 صبة خرسانية، وصيانة 557 لوحة إرشادية، و 475 من البلاط، إضافة إلى أعمال غسيل بطول 81,240 مترًا من الدهانات.

وأشارت إلى أن أعمال صيانة المحاور شملت مساحة 544.50 م2 من الحفر، و66,88م2 من الأرصفة، صيانة خطين لتصريف المياه، وفاصل تمدد، إلى جانب صيانة 18 محطة إنارة، 2,491 فانوس إنارة، 2,269 عمودًا.

يذكر أن أعمال الصيانة لطرق العاصمة ومحاورها، تأتي في إطار جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية، تعزيزًا للتنمية الحضرية، ودعمًا لركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة وذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.