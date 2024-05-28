“أمانة الرياض” تنفذ أكثر من 7 الآف جولة رقابية خلال أسبوع لرفع امتثال المنشآت وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها

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واصلت أمانة منطقة الرياض جهودها في تعزيز الامتثال في تقديم الخدمات البلدية؛ انطلاقًا من دورها في رفع جودة الحياة، والمحافظة على السلامة العامة، تقديم خدمات نوعية لسكان مدينة الرياض وزوّارها، وكانت الحملات الرقابية خلال الفترة من 17 إلى 23 مايوم 2024م موجهة إلى جميع القطاعات التي تقدم الخدمات البلدية، ومعالجة البلاغات الواردة إلى الأمانة.

وبلغت نسبة الامتثال في معالجة البلاغات المنفذة بلغت 100%، في حين تجاوزت الحملات الرقابية أكثر من 7000جولة، شملت اختبار أكثر من 180 اختبارًا للأغذية، ومصادرة أكثر من 140 طناً من الخضار والفواكه، وإصدار أكثر من 180 مخالفة على المنشآت التجارية، وأكثر من 1300 مخالفة على المنشآت الغذائية، و1550 جولة لمكافحة الحشرات، ومعالجة وغسل أكثر من 96000 حاوية، كما شملت الجولات تنظيم الفعاليات والأعمال التطوعية حيث بلغت 210 فعاليات.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بمتابعة الامتثال على المنشآت البلدية، الغذائية؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات، وإصدار الشهادات والتراخيص اللازمة، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوّار، تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية الأمانة في أن تكون الرياض مدينة تقدم خدمات نوعية بذكاء، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رفع جودة الحياة.

يذكر أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر جميع قنواتها التواصلية، كما يمكن الاستفادة من تطبيق “مدينتي” للحصول على جميع الخدمات بيسر وسهولة.