“أمانة الرياض” تنفذ مبادرة “دكة حي ظهرة لبن” لتعزيز المشاركة المجتمعية

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تعتزم أمانة منطقة الرياض تنفيذ مشروع “دكة حي ظهرة لبن” التي تمزج فيها بين الهوية المحلية والمفاهيم العمرانية المعاصرة، وذلك بعد اعتماد الأهالي المشروع في فعالية تم تنظيمها بالتعاون مع عزوة الرياض بناءً على تصويتهم على الخيارات الأكثر ملائمة لتوفير بيئة مجتمعية جاذبة.

وأوضحت الأمانة أن مشروع “دكة حي ظهرة لبن” مبادرة نوعية، تعكس المشاركة الفاعلة لأهالي حي ظهرة لبن في الخدمات الأساسية التي تهمهم واتخاذ القرار بشأنها، بما يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية والتطوع، ورفع مستوى جودة الحياة.

ولفتت إلى أن أعمال “دكة حي ظهرة لبن” تتضمن 5 عناصر تشمل تحسين المظهر العام للأرصفة وزيادة المساحات الخضراء، وتخصيص مواقع للدراجات الهوائية، إلى جانب إنشاء أماكن مخصصة لألعاب الأطفال، وتوفير ممرات عبور آمنة للمشاة، وصولًا إلى الارتقاء بجودة حياة السكان.

يذكر، أن مبادرة “عزوة الرياض” أُنشئت لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وبناء مجتمعات مؤهلة ذات بنيان متين تتفاعل مع محيطها وتؤثر فيه، وتتطوع في أنشطته الاجتماعية المختلفة، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة داخل الأحياء، وإشراك السكان بالخدمات الأساسية واتخاذ القرار.