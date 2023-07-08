أمانة الرياض تنفذ 1,242 جولة رقابية على منشآت الأغذية والصحة العامة خلال أيام العيد

المناطق_الرياض

نفذت أمانة منطقة الرياض خلال موسم عيد الأضحي المبارك 1,242 جولة على منشآت الأغذية والصحة العامة، ضبطت خلالها 156 منشأة، ورصد 123 مخالفة، فيما أغلقت 20 محلًا.

وأوضحت الأمانة في تقريرها الإحصائي أن أعمال المختبرات الطبية أنجزت 2,283 شهادة صحية (جديدة، تجديد، بدل فاقد)، فيما فحصت 200 عينة غذائية (مياه، غذاء)، وذلك في إطار حرص الأمانة على التأكد من صلاحية الأغذية، وسلامتها من الملوثات، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

وبينت الأمانة أن أبرز بنود المخالفات المرصودة على المطابخ خلال أيام العيد شملت مزاولة النشاط دون وجود التراخيص النظامية، تكديس الذبائح وسوء تنظيمها، تكديس الذبائح، خلو المواقع من وجود طبيب بيطري، دخول الزبائن إلى منطقة الذبح، إلى جانب عدم وجود شهادات صحية، ترك فتحات الصرف الصحي مفتوحة، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم كفاية التهوية في المطبخ.