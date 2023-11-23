أمانة الرياض تنفذ 8,138 جولة رقابية وتتلقى 7 آلاف بلاغ خلال أسبوع

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نفذت أمانة منطقة الرياض 8,138 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال أسبوع صادرت خلالها مواد غذائية فاسدة، وعينية ضارة، فيما تلقت 7,003 بلاغات منها 95 للسيارات المهملة والتالفة، 147 لمخلفات الهدميات، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة 50 طنًا من الخضار والفواكه الفاسدة، إتلاف 772 مادة متنوعة ضارة، إغلاق 261 منشأة غذائية وتجارية مخالفة، إلى جانب إزالة 43 مبسطًا مخالفًا في عدة مواقع بالعاصمة.

وأضافت أن أعمال الوقاية الصحية الأسبوعية شملت تنفيذ 2,019 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية في 7,062 موقعًا، إضافة إلى رش المبيدات في 165حيًا، معالجة نحو 500 مستنقع للمياه، اختبار 420 عينة غذائية، إصدار 2,756 شهادة صحية خلال الفترة.

مما يذكر أن جولات الأمانة الرقابية تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة الوقائية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، رفع مستوى الامتثال، تحقيقًا للتنمية الحضرية المستدامة.