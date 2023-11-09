أمانة الرياض تنفذ 8,258 جولة رقابية تعزيزًا للامتثال والاستدامة البيئية

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نفذت أمانة منطقة الرياض 8,258 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال أسبوع، صادرت خلالها مواد غذائية وعينية فاسدة، فيما تلقت 5,932 بلاغًا، منها 1,289 للسيارات المهملة والتالفة، 122 للمخلفات والهدميات، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال، الاستدامة البيئية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن مصادرة 50 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة، وإتلاف 775 مادة متنوعة ضارة، وإغلاق 242 منشأة غذائية تجارية مخالفة، إلى جانب إزالة 64 مبسطًا مخالفًا في عدة مواقع بالمدينة.

وأضافت أن أعمال الوقاية الصحية الأسبوعية شملت تنفيذ 1,973 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية في 6,554 موقعًا، إضافة إلى رش المبيدات في 165حيًا، ومعالجة 466 مستنقعًا للمياه، واختبار 420 عينة غذائية، وإصدار 2,882 شهادة صحية خلال الفترة.

يذكر أن جولات الأمانة الرقابية، تأتي استمرارًا لجهودها في مراقبة المواد الغذائية، الاستهلاكية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف وقاية الصحة البيئية.