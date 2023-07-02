أمانة الرياض توزع 100 أضحية لـ1,250 أسرة مستحقة

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وزعت أمانة منطقة الرياض عبر مبادرة مجتمعية في موسمها الثاني 100 أضحية لتصل إلى منازل 1,250 أسرة مستحقة في نطاق 97 حيًا داخل أحياء العاصمة، بدعم من جمعية عبدالله العثيم الخيرية، وبالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة التي تم تنفيذها خلال أيام العيد، تهدف إلى مشاركة الأسر فرحة عيد الأضحى المبارك، وتعزيز الترابط الاجتماعي بدعم الأسر المستحقة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال توزيع الأضاحي على المستهدفين.

وحددت الأمانة ثلاث خطوات لتسليم الأضحية، شملت نقل الأضحية من الثلاجة مغلفة ومبردة، وتسلمها من مندوب الجمعية الخيرية، إلى جانب توصيل الأضحية إلى منازل الأسر المستحقة، وذلك تيسيرًا وتسهيلًا لوصول الأضحية إلى المستفيدين.