أمانة الرياض تُصدر 14.711 رخصة خلال النصف الأول من العام 2023م

المناطق_الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض 14.711 رخصة خلال النصف الأول من العام 2023م، شملت 7 أنواع تصدرتها رخص البناء بـ 7.468 رخصة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الأمانة للمستفيدين بإجراءات ميسرة لتُسهم في مواكبة النمو العمراني المتسارع.

وأوضحت الأمانة في تقرير إحصائي لها أن الرخص الصادرة بالعاصمة شملت أيضًا رخص مكونات بعدد 1.506 رخص، إضافة إلى 1.446 رخصة نقل ملكية، و1.393رخصة ترميم، و957 رخص تسوير أراض، و 794 رخصة لأعمال الهدم، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 296 رخصة خلال الفترة.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تُغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، في إطار إستراتيجيتها للتحوّل الرقمي؛تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.