أمانة الرياض تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت بلدية محافظة السليل التابعة لأمانة الرياض عبر موقع تويتر عن توفر وظائف شاغرة عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة.

المسميات الوظيفية المتاحة

_رسام معماري. (المرتبة التاسعة)

_مهندس مدني. (المرتبة التاسعة)

_مهندس تخطيط. (المرتبة الثامنة)

_مهندس تخطيط مساعد. (المرتبة السابعة)

_مهندس مدني مساعد. (المرتبة السابعة)

_مهندس معماري مساعد. (المرتبة السابعة)

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت البلدية أن التقديم مُتاح الآن بدأ يوم أمس الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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