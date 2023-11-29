أمانة الرياض تُنفّذ مبادرة “وطن أسهل” لتيسّر تنقل المعاقين وتُحفّز التطوع البلدي

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تنفّذ أمانة منطقة الرياض أكبر مبادرات للتطوع في القطاع البلدي بعنوان “وطن أسهل” ترصد خلالها المباني الممتثلة لاشتراطات ذوي الإعاقة، تحصر المخالفات، لضمان تحسين جودة حياتهم، ونشر، تحفيز المجتمع للعمل التطوعي، وصولًا إلى رياض مزدهرة، مستدامة، ترتقي بجودة الحياة.

وتهدف المبادرة إلى دعم امتثال المباني في تطبيق شهادة الامتثال، لتأكيد توفر اشتراطات سلامة حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل وصولهم للمرافق الحيوية، والمساهمة في الحد من نتائج الإعاقة وقيودها، وصولًا إلى توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع المعاقين، لممارسة حياتهم بطريقة طبيعية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة ستسهم في تكوين قاعدة بيانات تشمل جميع المنشآت الممتثلة لاشتراطات ذوي الإعاقة، والمباني المخالفة، لمعايير كود البناء السعودي، والوصول الشامل، وشهادة الامتثال، إلى جانب المساهمة في تحفيز المجتمع على التطوع.

مما يذكر أن مبادرة التطوع البلدي “وطن أسهل”، تأتي في إطار جهود الأمانة في الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز البيئة العمرانية الممتثلة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى مجتمع حيوي نابض بالحياة.

ويمكن للراغبين بالتسجيل مراجعة الرابط التالي: https://alriyadh.gov.sa/ar/Volunteers.