أمانة الشرقية: أكثر من ١٨٠ متطوع ومسؤول شاركوا بحملة تنظيف كورنيش الخبر ضمن برنامج “إماطة”

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شارك ١٨٥ متطوعاً ومسؤول ضمن فعاليات برنامج “إماطة” الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية، والشركات، والقطاع الغير ربحي، ضمن حملة تنظيف في “كورنيش محافظة الخبر” بميدان العرضة، بهدف تثقيف المتنزهين وتوعيتهم بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة.

وتأتي الحملة التي انطلقت اليوم الأربعاء 17/7/1444هـ؛ ضمن المبادرات التوعوية التطوعية لأمانة الشرقية، لتفعيل برنامج التوعية بالنظافة “إماطة”، تحت شعار ” البيئة لنا ولأجيالنا”، بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية، وجمعية ترميم، ووزارة التعليم ممثلة بقادة وطلاب المدارس ، والإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات ، وذلك بمشاركة 25 متطوع ومتطوعة، إضافة لمشاركة ١٧٠ مسؤول وقيادي من القطاعات المشاركة بالحملة؛ التي استمرت لمدة ٥ ساعات، رفع خلالها ٧٥٠ كيلو من النفايات، بما يعادل ١٥ برميل.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تهدف من خلال هذه المبادرات والحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع شركاءها إلى تعزيز ثقافة النظافــة العامــة والمحافظــة عليــها وتطويرهــا والوصــول للحلــول المتعلقــة بها، مــن خلال مشــاركة كل أفراد المجتمــع فــي الحفاظ والمســاهمة فــي النظافة العامــة؛ إضافة لرفع مستوى الوعــي، ونشــر ثقافــة المسؤولية المجتمعية.

كما إن برنامــج “إماطة” يهدف من خلال إستمرار أنشطته لإظهار أضرار رمي المخلفات في الأماكن العامة، وأثرها على البيئة وإنخراط المؤسسات العامة والخاصة، والأفراد في المشاركة في التوعية الاجتماعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.