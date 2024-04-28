أمانة الشرقية: إصدار قرارات لتكليف عدد من رؤساء البلديات المرتبطة وإدارات الأمانة لتطوير العمل وتحقيق الإنجازات

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أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عدة قرارات تقضي بتكليف عدد من رؤساء البلديات المرتبطة، والإدارات، ضمن توجهات الأمانة في تدوير رؤساء البلديات؛ للاستفادة من خبراتهم العملية، ولتطوير العمل على نحو يحقق الإنجاز وتطويره وإيماناً بأهمية عملية إعادة الهيكلة التي تُضفي نوعاً من الخبرة وتجديد روح العمل لتكون حافزاً لهم، وتطوير الأعمال البلدية للأمانة.

وتضمنت القرارات الصادرة تكليف المهندس فارس بن محمد ال عريج، بمهام عمل وكيل الأمين المساعد للخدمات بالأمانة، وتكليف المهندس محمد بن حزام الحميداني بمهام عمل وكيل الأمين المساعد لشؤون الخصخصة، وتكليف المهندس بادي بن فهيد القحطاني، بمهام رئيس بلدية محافظة الجبيل، وتكليف المهندس محمد بن علي اليامي، بمهام عمل رئيس بلدية محافظة الخفجي، وتكليف المهندس محمد بن عفتان الظفيري، بمهام عمل رئيس بلدية محافظة بقيق، وتكليف المهندس محمد بن عبد الله المطيري، بمهام عمل رئيس بلدية محافظة النعيرية، وتكليف الدكتور أحمد بن غرم الله الغامدي، بمهام عمل رئيس بلدية محافظة قرية العليا، وتكليف المهندس فواز بن فرحان الشمري، بمهام عمل رئيس بلدية اللهابة، ويكلف المهندس خلف بن عبيد المطيري، بمهام عمل رئيس بلدية جوف بني هاجر، ويكلف المهندس ماجد بن سلطان الرويس، بمهام عمل رئيس بلدية عين دار.

وجاءت هذه القرارات في إطار تدعيم بلديات أمانة المنطقة الشرقية بالخبرات والسعي لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما تأتي أيضا من خلال خطة استراتيجية، تساعد على تحقيق رؤية الأمانة للمنطقة، وتسعى لتطوير الأهداف من خلال تحقيق الجودة وما تؤديه من أعمال بلدية؛ لتحقيق النهضة الشاملة للمنطقة وإعادة هندسة عملياتها.