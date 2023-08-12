أمانة الشرقية: إطلاق مبادرة العودة للمدارس تهدف الى دهان مطبات عبور المشاة ومسح الكتابات المشوهة بالقطيف بمشاركة المتطوعين

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم السبت الموافق ١٢ اغسطس ٢٠٢٣م، مبادرة تحت شعار “العودة للمدارس”، في محافظة القطيف، تهدف إلى دهان مطبات عبور المشاة والأرصفة، ومسح الكتابات المشوهة في محيط المدارس.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني بأن بلدية محافظة القطيف، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في كافة الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع بمشاركة مجتمعية فاعلة.

وأكد القرني على إن حملة “العودة للمدارس” انطلقت بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في نطاق خدمات 5 بلديات مرتبطة، بمشاركة ١١٣ من المتطوعين والمتطوعات، بهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وتفعيل دورهم في التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري في القطيف.