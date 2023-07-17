أمانة الشرقية: إغلاق جسري تقاطع طريق الظهران الجبيل مع شارع الملك خالد بالدمام غداً لأعمال الصيانة

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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، ومرور المنطقة، غداً ، أعمال صيانة جسري تقاطع طريق الظهران الجبيل السريع، مع شارع الملك خالد بن عبد العزيز بالدمام، وذلك تمهيداً لأعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد، وإعادة السفلتة على مرحلتين، وذلك امتداداً لحرص الأمانة على تحسين الخدمات المقدمة، ورفع جودة أداء الطرق.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الصيانة ستستمر لمدة 14 يوماً ستتم على مرحلتين الأولى إغلاق كامل الجسر القادم من طريق الجبيل الظهران باتجاه شارع الملك خالد بن عبدالعزيز، وسيكون الطريق البديل هو مسار الخدمة المؤدي إلى طريق الجبيل السريع ثم العودة من تقاطع شارع الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق الجبيل السريع.

وسيتم في المرحلة الثانية إغلاق كامل الجسر القادم من شارع الملك خالد بن عبدالعزيز باتجاه طريق الجبيل الظهران، وسيكون الطريق البديل هو مسار الخدمة المؤدي على طريق الجبيل السريع ثم العودة من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الجبيل السريع.

وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولاً لتحقيق رضا المستفيدين، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).