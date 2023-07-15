“أمانة الشرقية”: إغلاق مؤقت لطريق الظهران الجبيل الرئيسي لأعمال الصيانة والتحسين

المناطق_المنطقة الشرقية

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة المرور بالمنطقة، بعد غدٍ الاثنين، أعمال صيانة وتحسين طريق الظهران الجبيل الرئيسي، باتجاه الجبيل من مجمع الكباري في الظهران، وحتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، مما يتطلب الإغلاق المؤقت للطريق .

وأوضحت الأمانة أن العمل سيكون مقسم على مرحلتين، الأولى ابتداءً من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الرياض بطول 5.5 كيلو مترات، فيما سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين، أما المرحلة الثانية تكون ابتداءً من تقاطع طريق الرياض حتى تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بطول 4.5 كيلو مترات حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي على مسارين وإتاحة الحركة على مسارين، وسيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على رفع وتطوير مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف جودة الحياة بالمنطقة وتحسين جودة أداء الطرق وتقديم أفضل الخدمات للسُكان والزوار، مهيبة بسالكي الطريق بأخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة فترة الأعمال.