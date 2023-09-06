أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز بالقطيف

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من أعمال مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز في محافظة القطيف، والذي يعد أحد مشاريع أنسنة المدن التي تواكب خطط التنمية الشاملة وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في القطيف بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني بدء أعمال المشروع الذي يربط مدينة سيهات وعنك بمدينة صفوى مرورًا بوسط القطيف.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن المشروع يُعد أحد المشاريع التنموية الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في القطيف، مشيرة إلى أن هذه المرحلة من المشروع تبدأ من شارع الرياض جنوباً متجهاً شمالاً بامتداد شارع الملك عبد العزيز ووصولاً إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد بحي الناصرة بطول 7000 متر، وعرض 60 متراً، بعد استهداف إزالة 521 عقاراً من الجانبين، حيث يشمل المشروع تنفيذ كافة أعمال الشارع من سفلتة وأرصفة وإنارة وأعمال أنسنة.

وأبانت الأمانة، أن العمل جارٍ على تنفيذ العديد من المبادرات في المحافظة التي تُسهم في تطوير شبكة الطرق وتوزيع الحركة المرورية من خلال توسعة وتطوير الشوارع الحالية وإنشاء شوارع بديلة وجديدة، تسهم في فك الاختناقات المرورية وتقليل زمن الرحلة على مستخدمي الطريق وزيادة مستوى السلامة المرورية، سواء من خلال المشاريع الإستراتيجية أو من خلال حزم المشاريع التحسينية العاجلة، والتي تُسهم في انسيابية الحركة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وتقليل الوقت في الدخول والخروج من مختلف المناطق.