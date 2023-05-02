أمانة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية ترفع 100 طن من مخلفات البناء ضمن مبادرة “إماطة”

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ممثلة بإدارة التميز التشغيلي والامتثال لعمليات الحفر، اليوم ، حملة تنظيف في طريق الظهران بقيق ، تحت شعار “غايتنا نظافة بيئتنا”، بحضور النائب الأعلى للرئيس للعمليات الحفر وصيانة الآبار بأرامكو السعودية المهندس عبدالحميد الرشيد، ومدير إدارة النظافة بالأمانة شالح العتيبي، وعدد من المسؤولين والقيادات وعدد من الشركات.

وشارك في الحملة ٨٠٠ متطوع من منسوبي شركة أرامكو السعودية، وعدد من الشركات، نتج عنها رفع أكثر من 100 طن من مخلفات الأنقاض والنفايات على طريق الظهران بقيق، حيث وزع أكثر من ١٠٠٠ حقيبة على مرتادي الطريق، تحتوي على نشرة توعوية بعدة لغات.

وتهدف المبادرة للمحافظة على نظافة الأماكن العامة بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى تعزيزها سلوكًا حضاريًّا من خلال الارتقاء بمستوى النظافة في الأماكن العامة، والمتنزهات، والحدائق، والواجهات البحرية، ونشر ثقافة التطوع والمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب توعية مرتادي الشواطئ والمتنزهات والطرق وأماكن الترفيه، كما تستهدف مبادرة تنظيف طريق الظهران بقيق ” رصد ورفع ومعالجة الأنقاض بأكبر كميات ممكنه من خلال التعاون مع المتطوعين في هذه الحملة.

من جهته أكد وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي سعي أمانة المنطقة الشرقية من خلال جهودها المستمرة بهذا المجال؛ لتوجيه وتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية لمعالجة ظاهرة رمي مخلفات أنقاض البناء في الأماكن غير المخصصة لذلك، وإيجاد الأفكار التي تحد من مسببات انتشارها وتحويل هذه الأفكار للمساعدة في الحد من هذه الظواهر، وتحفيز القطاع الخاص على مشاركة الأمانة في أنشطة وأساليب المعالجة.

ودعا الجميع إلى المحافظة على نظافة المنطقة، وعدم رمي الأنقاض بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.