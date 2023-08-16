أمانة الشرقية: بدء العمل بمشروع تطوير طريق شمال الناصرة بطول 1100 متر بالقطيف

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء العمل بمشروع تطوير طريق شمال الناصرة بمحافظة القطيف، (المرحلة الأولى) بطول ١١٠٠متر وعرض ٦٠مترًا، بداية من تقاطع طريق الخليج شرقا وصولاً إلى مصرف العوامية غرباً، وذلك ضمن مراحل إنشاء وتطوير الطرق المحورية الرابطة، وبهدف تحسين انسيابية حركة المركبات، ورفع مستوى السلامة العامة وكفاءة شبكة الطرق، التي تأتي ضمن جهود خطط بلدية محافظة القطيف المستمرة لتطوير المحاور الرئيسة والشوارع في مدن وأحياء المحافظة.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، بأن مشروع تطوير طريق شمال الناصرة، يأتي ضمن مشاريع تحسين المشهد الحضــري وأنسنة المدن وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، حيث يربط الطريق العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، ويعتبر نقطة جذب سياحية، نظرًا لما يتميز به الطريق من نمو تجاري متواصل يستقطب الأهالي والزوار من خارج القطيف.

وأكد القرني، استمرار العمل في جميع مشاريع مدن وبلدات القطيف وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لتحقيق جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.