“أمانة الشرقية” تبدأ أعمال مشروع شارع “فاطمة الزهراء” بالدمام و”حديقة الرحاب” بالخبر

المناطق_ المنطقة الشرقية

بدأت ‫أمانة المنطقة الشرقية، في أعمال مشروع تطوير شارع فاطمة الزهراء بحي عبدالله فؤاد بمدينة الدمام؛ بهدف رفع كفاءة مستوى الطرق داخل الأحياء.

وتأتي أعمال المشروع ضمن إستراتيجية الأمانة لأعمال التحسينات للطرق والشوارع ذات الأهمية؛ ورفع جودتها، من خلال برنامج تحسين المشهد الحضري، للوصول إلى تحقيق رضا المستفيدين، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، لافتة إلى استمرار أعمال التطوير لعددٍ من المواقع والشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتتضمن أعمال المشروع إعادة سفلتة الشارع بطول 1300 مترٍ، واستحداث أرصفة للمشاة بمساحة 40 ألف متر مربع، يتخللها الأشجار وأعمدة الإنارة التجميلية؛ لرفع مستوى وجودة الطرق وتعزيز ‫جودة الحياة‬ بمدينة ‫الدمام.

كما بدأت الأمانة العمل في استحداث الحدائق التي أعلنت عن إقامتها بحي الشراع في محافظة الخبر، وتستهدف 16 حديقة بمساحة إجمالية تزيد عن 150.000م2 ضمن مبادرة “الشراع الأخضر”، التي منها “حديقة الرحاب” وتبلغ مساحتها 3300م2 وتضم مسطحات خضراء، وأشجار ظل، وألعاب أطفال، وأماكن للجلوس، ومواقف للسيارات، لتسهم في استقطاب السكان ودفعهم لممارسة أنشطة صحية، إضافة إلى زيادة نسبة المساحات الخضراء وخلق متنفس صحي، وتشجيع الأفراد على قضاء وقت ممتع، وما تحسنه هذه المساحات من الشكل الجمالي، وتأثيرها الإيجابي على البيئة؛ مشيرة إلى أن الحدائق الجديدة روعي في توزيعها كامل الحي.

من جانب آخر؛ أطلقت الأمانة، فعالية ماراثون الظهران تحت عنوان “أطفالنا نحو المستقبل المستدام”، بالتعاون مع مدرسة نخبة الخبر العالمية؛ وشبكة الخبر الصحية، اشتملت على أركان توعوية وترفيهية و ألعاب حركية تركز على صحة الفم والأسنان وتعزيز ثقافة المشي.

وهدفت الفعالية إلى توعية أفراد المجتمع وتحسيناً لنمط حياة الفرد والأسرة، وغرس خيارات وأساليب حياة صحية لدى الأطفال.