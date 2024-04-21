أمانة الشرقية تبدأ في تنفيذ حديقة الجوهرة بحي الأمواج في الخبر

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال تنفيذ حديقة الجوهرة بحي الأمواج في العزيزية بمحافظة الخبر، التي تعد أحدث المشاريع التطويرية بمساحة تتجاوز 3127م2، تهدف إلى الإسهام في إضفاء قيمة جمالية وبيئية، وتشكل مركز جذب للمتنزهين وهواة ممارسة الرياضة، استمرارًا لجهود أمانة المنطقة، لزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز استدامة البيئة وتحسين جودة الحياة وتماشيًا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الأمانة ، أن حديقة الجوهرة تحتوي على مسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 1900م2 ومنطقة ألعاب أطفال بمساحة 255م2 وكراسي جلوس، وممرات داخلية، وعناصر إضاءة جمالية، مبينًا أنها تعد أول حديقة تنفذ بحي الأمواج لتسهم في إيجاد متنفس صحي للسكان ما يشجع سكان الحي على زيارتها بصفة مستمرة، بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية والتواصل بين السكان.

وأكدت أن الحديقة تأتي منسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة من خلال استغلال الفراغات وتوفير مرافق متكاملة لسكان الخبر في مختلف أرجاء المدينة وتحقيق التوازن البيئي بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتخضير الخبر وتحويلها إلى واحة خضراء.