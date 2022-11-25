أمانة الشرقية تحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار (طفل آمن) بمشاركة٧٠ طفل و٤٠ متطوع ومتطوعة

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أقامت أمانة المنطقة الشرقية، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، عدد من الفعاليات، مساء أمس الخميس؛ وتفعيلا لمبادرة لجنة الأسرة بالمنطقة الشرقية، تحت شعار (طفل آمن)، بهدف تعزيز الجانب التوعوي بحقوق الطفل وواجباته، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بحضور عدد من قيادات الأمانة، وذلك في ساحة بلازا بحي الشاطئ في الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، بأن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في سياق برامجها المستمرة الخاصة بتعزيز البعد الإنساني في المنطقة وخدمة سكانها من مختلف الفئات، والتي نظمتها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة بالشراكة مع إدارة التعليم، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وهيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية، إضافة لشركة معارف للتعليم، وعدد من الجمعيات، ومراكز الطفولة، وبمشاركة (٧٠) طفل و (٤٠) من المتطوعين والمتطوعات.

وأكد محمود الرتوعي على حرص وسعي الأمانة على تنظيم مثل هذه الفعالية المندرجة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لها، والتي تهدف الى نشر ثقافة الاهتمام بشؤون الأطفال النفسية والحقوقية، وتعزيز الجانب التوعوي بحقوق الطفل، إضافة إلى الجانب الاستشاري والارشادي؛ بتقديم البرامج التثقيفية للطفل وللوالدين، وتعزيز الجانب الترفيهي للأطفال ودمج التعليم بالترفيه، من خلال عدد من الأركان المتنوعة التي تم تنفيذها والبالغ عددها 16 ركن متنوع بين جهات حكومية والقطاعين الأهلي والغير ربحي، والتي تتنوع ما بين الأركان التفاعلية والأنشطة الفنية كالرسم الحر والتلوين والتي تعتبر من الأنشطة التي تنمي خيال الاطفال؛ بجانب عدد من الأركان التوعوية الهادفة لإبراز الحقوق الخاصة بالأطفال، ومسؤولية المجتمع تجاههم والتي تسهم في بناء مجتمع يحفظ حقوق الأطفال الاجتماعية والنفسية، مشيرا إلى استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعال، والاستفادة من الإمكانيات، خاصة وجود الواجهات البحرية والحدائق والساحات والممرات المميزة.