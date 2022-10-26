أمانة الشرقية تختتم فعاليات ” لا يطولونك ” للتوعية بالإجراءات الوقائية للأمن السيبراني

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اختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات حملة “لايطولونك “، التي أقيمت بمقر الأمانة، وتهدف إلى التوعية بالإجراءات الوقائية للأمن السيبراني داخل شبكات ومنشآت القطاع البلدي بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، وعدد من قيادات الأمانة.

وتأتي هذه الفعالية لتعزيز الوعي والتركيز على الدور الذي يلعبه كل فرد بشكل عام وكل موظف من منسوبي الأمانة بشكل خاص في الأمن السيبراني، والتأكيد على أهمية وكيفية اتخاذ خطوات استباقية للتصدّي للهجمات والتهديدات السيبرانية.

وتضمنت الفعالية التحذيرات من الروابط الوهمية غير الموثوقة، وأهمية فلترة الرسائل المشبوهة، وعدم تضمين البريد الإلكتروني الخاص في أي موقع، كما تطرق إلى آلية حماية المعلومات من التهكير عبر تحديث برامج الحماية والجهاز، إضافة إلى التشفير واستغلال الخصائص بوضع كلمة مرور, وطرق اختراقات الحسابات البنكية، والتي وصفها بأنها حالات احتيال عادى ما تقوم عن طريق الاستثمار الوهمي، والتي تنجح بواسطة تجاوب الضحية مع الهكر.

ودعت الأمانة إلى ضرورة إغلاق الجهاز الشخصي في حال تلقي رابط اختراق، من ثم عمل فورمات، وعدم نقل المعلومات من الجهاز المخترق إلى جهاز جديد، أما في حال كان الاختراق عبر جهاز العمل فإنه ينبغي إبلاغ الأمن السيبراني في المنشأة بأسرع وقت ممكن.