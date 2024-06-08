أمانة الشرقية تختتم مبادرة “نظافة بقيق واجب علينا – 1”

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اختتمت أمانة المنطقة الشرقية أمس، المبادرة التطوعية ( نظافة بقيق واجب علينا – 1 ) التي نفذتها بمشاركة فريق بقيق التطوعي التابع لبلدية محافظة بقيق، واستمرت 3 أيام في منتزه بقيق العام، وتهدف إلى تنظيف موقع يتم تحديده في محافظة بقيق وتُنفذ فيه.

ونفذت الأمانة ممثلة ببلدية محافظة بقيق، مبادرة زراعية تزامناً مع يوم البيئة العالمي والذي يوافق 5 يونيو من كل عام ، حيث زرعت 200 شتلة في حديقة الخزان بمحافظة بقيق، شارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات في تنسيق الشتلات وزراعتها في الأماكن التي تم تحديدها للزراعة.

وأكدت حرصها على تفعيل وتكثيف الجانب التطوعي واشراك أفراد المجتمع في الأعمال الهادفة والتطوعية لما لها من الأثر الإيجابي على المحافظة وعلى المتطوعين، حيث يتم تنمية المهارات التطوعية والمساهمة في الخدمات التنموية والبلدية في المحافظة.

وأشارت الأمانة، إلى أن هناك العديد من المبادرات التطوعية ستنفذ في الفترة القادمة بمشاركة أفراد المجتمع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي منها ما هو بيئي واجتماعي وثقافي وخدمي، بهدف الاهتمام بالبيئة وتحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية وأنسنة المدن، والحفاظ على المسطحات الخضراء وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي والاسهام في تحسين جودة البيئة المحيطة.