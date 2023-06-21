أمانة الشرقية تدشّن هويتها الصوتية المستوحاة من البيئة الساحلية

المناطق_ المنطقة الشرقية

دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، الهوية الصوتية للإنتاج الإعلامي للأمانة، المستوحاة من البيئة الساحلية للمنطقة، والذي استغرق العمل عليه 60 يوماً، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

وجاء تدشين الهوية بعد الاطلاع على عدد من المشاريع الحضرية لاستنباط لمسة الهوية العمرانية، وسهولة وصولها للمتلقي، من خلال الصوت وتعلقه بالأذهان، مع مواكبة التطور والحفاظ على هوية المكان.

وبينت الأمانة أن الهوية الصوتية سيتم استخدامها في الفيديوهات الإخبارية، والنشرات الأسبوعية، وتغطية المشاريع والافتتاحات والإنجازات، والمعارض، والمؤتمرات، والمناسبات، والحملات الإعلامية، وقاعات الاجتماعات والعروض التقديمية، وعبر الهاتف الموحد والأجهزة الذكية، والرد الآلي والرسائل الصوتية وغيرها.

من جهة أخرى، أكد معاليه في الاجتماع الأسبوعي، بتكثيف دور القطاع البلدي بجميع إدارته، خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً جاهزية المنظومة الخدمية واستعدادها والخطط المعنية بهذا الشأن، والتركيز على الأعمال النشطة قبل وخلال أيام العيد، إلى جانب متابعة المنشآت التجارية والغذائية، وما يخص الأضاحي والتجهيزات الخاصة بها، مع تكثيف أعمال النظافة، والصيانة، والتركيز على جاهزية الحدائق العامة ومتابعتها، وتهيئة مصليات العيد، والتأكد من جاهزيتها.

كما استعرض الاجتماع تحديثات الخطة الوطنية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وعرض الدليل الرقابي، وامتثال المباني كتضمين جديد بجدول المخلفات، ومستهدفات تسوير الأراضي الفضاء، حيث بلغ عدد الأراضي المستهدفة في المرحلة الأولى ٣٥٢، والرخص الصادرة ٩٣ رخصة، والثانية ٣٦٥، والرخص الصادرة ٤٥ رخصة، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالخطة، وأبرزها اعتماد حوكمة لإجراءات المشاريع على مستوى الأمانة، ووضع خطة زمنية لرفع مؤشر مستوى الامتثال لـ PMIS والـ PDM إلى 50% على مستوى الوكالات في حدود بداية الربع الرابع.

من جانب آخر، ‏انهت أمانة الشرقية أعمالها في صيانة الحواجز الحديدية، وصيانة لوسائل السلامة المرورية على الطرق الرئيسية بحاضرة الدمام، من خلال رفع وتعديل منسوب المناهل وصيانة السياج الحديدي الفاصل بالجزر الوسطية.

وشملت الصيانة تركيب حاجز معدني بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات بارتفاع 50 سم في طريق الملك فهد “الظهران الجبيل” بطول 2000 متر، ودهان الحواجز الحديدية على الجزيرة الوسطية بطول 7987 متراً طولياً، ودهان حماية الحواجز الخرسانية 3380 متراً طولياً، والعمل على ترفيع أو تخفيض غرف التفتيش والمحابس ومصائد الأمطار بالقطع الدائري، وذلك للحفاظ على سلامة المركبات.