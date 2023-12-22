أمانة الشرقية تدعم برامج تحسين جودة الحياة ضمن برنامج التدخل الحضري

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال هذا العام، 235 تدخلاً حضرياً، و 44 حديقة بمساحة إجمالية تقدر قرابة 7,500,000 متر مربع، وذلك ضمن برنامج التدخل الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كونه جزءاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أنها قامت بزراعة أشجار ظل متنوعة، وملاعب لكرة القدم، وألعاب تفاعلية، وترفيهية للأطفال، وألعاب مهيأة لذوي الإعاقة والفئات العمرية المختلفة، وألعاب قوى وأماكن جلوس مظللة ورسومات جدارية، ولوحات تعليمية وتوعوية لمرتادي هذه الحدائق، بهدف زيادة نسبة المسطحات الخضراء وتطبيق الموجهات التصميمية للهوية العمرانية، وخلق بيئة حضرية مثالية للسكان، وذلك لتطوير ممارسات وإستراتيجيات تدعم برامج تحسين جودة الحياة، ومبادرة أنسنة المدن من خلال إنشاء الحدائق ومضامير المشاة والواجهات البحرية، لمدن مزدهرة أكثر خضرة وأكثر استدامة ولمجتمع تفاعلي أكثر نشاطاً وأكثر حيوية.

وافتتحت 5 مضامير مشاة تحتوي على مساحات جري، ومسطحات خضراء وأشجار ظل وجلسات مظللة على طول الممشى، تتضمن ألعاب أطفال نوعية، وأنشطة ترفيهية لكبار السن وألعاب قوى رياضية للشباب، وذلك لتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة صحي أكثر نشاطاً، وتأمين جودة حياة للسكان وزوار المنطقة، إضافةً إلى تمكين أفراد المجتمع والقطاع الخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبرامج معالجة التشوه البصري، كالساحات والميادين العامة.

ولدعم مفهوم أنسنة الشوارع, طوّرت أمانة الشرقية مسارات للمشاة ضمن أرصفة شوارع حي البديع والسلام بالدمام، وإعادة تطوير الشوارع الداخلية بتصميم يراعي البعد الإنساني، وتركيب أعمدة تجميلية وزراعة أشجار الظل وألعاب وملاعب أطفال بإجمالي 95 شارعاً، حيث يهدف المشروع إلى توفير مسارات متصلة للوصول إلى جميع المرافق العامة المجاورة، إضافةً إلى تطوير خمس ساحات متعددة الاستخدام وربطها بالهوية المحلية من فنون وثقافة وترفيه بهدف توفير ساحات عامة للسكان.

كما طوّرت مداخل الدمام والخبر ضمن جهودها لاستغلال الساحات المهدرة والتحسين البصري والارتقاء بمستقبل مدن ومحافظات المنطقة عبر تقديم الخدمات نحو واقع أفضل ومستقبل مزدهر.