أمانة الشرقية ترفع أكثر من 60 ألف طن نفايات وأكثر من 57 ألف متر مكعب في مدن ومحافظات المنطقة

المناطق_واس

رفعت أمانة منطقة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، أكثر من 60 ألف طن من النفايات، و 57 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وترحيلها إلى المدفن الصحي في الدمام.

وأوضحت أمانة الشرقية أن الأعمال شملت خدمات الكنس الآلي واليدوي، وجمع ونقل للنفايات المنزلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفع النفايات ذات الحجم الكبير، وغسل الأرصفة والحاويات والبراميل، والتطهير والتعقيم للحاويات والبراميل.

ونوهت الأمانة إلى سعيها لإزالة جميع الملوثات البصرية وإيجاد بيئة نظيفة وصحية، لافتة النظر إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج المعدة بشكل كامل، داعية الجميع إلى التعاون ومنع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بالنظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.

من جانب آخر أزالت أمانة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1600 متر مكعب من المخلفات مجهولة المصدر في محافظة قرية العليا، وذلك ضمن أعمال مبادرة “قرية العليا الأجمل” والتي اطلقتها أمانة الشرقية بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة “التشوه البصري” وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

وأكدت الأمانة سعيها للحد من المظاهر السلبية في المحافظة، لافتة إلى أن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق المخالفين، للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري لمدن مميزة وجاذبة.