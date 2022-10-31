أمانة الشرقية ترفع 46 ألف م3 مخلفات أنقاض

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رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي، أكثر من 46 ألف م3 من مخلفات الأنقاض مجهولة المصدر، تم ترحيلها إلى المدفن؛ وذلك ضمن مبادرتها الهادفة إلى تحسين المشهد البصري والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء المستهدفة، والبالغ عددها 200 موقع في الحاضرة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة استمرت 30 يومًا، وفق الخطة التي تم إعدادها، ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة في كل من الدمام والخبر والظهران، لإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتعزيزاً لجودة الحياة، معتمدةً على رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرًا لتكاثر الحشرات؛ وشارك في الحملة 55 عاملًا، و56 آلية مخصصة لرفع ونقل الأنقاض.

واستهدفت الحملة في مرحلتها الأولى رفع وإزالة 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، وحققت أعلى نسبة من المستهدف برفع وإزالة 46 ألف م3، بمختلف أحياء حاضرة الدمام؛ مؤكدةً أنها فرضت عقوبات على مخالفي رمي الأنقاض.

كما أزالت الأمانة، بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأمن المطار، وكذلك الضبط الإداري بشرطة الدمام، 28 مخيمًا وصندقة مخالفة بغرب الدمام، وذلك في المناطق الواقعة على طريق مطار الملك فهد؛ استكمالاً لأعمال إزالة المخيمات العشوائية.