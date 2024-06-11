أمانة الشرقية تزيل 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة وأكثر من ألف متر طولي من الأسوار المتهالكة بالخبر

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر مايو الماضي أعمال إزالة 18 ألف متر مربع من المباني المهجورة، و1,020 مترًا طوليًا من الأسوار المتهالكة، وعدداً من الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية والهناجر داخل الأحياء السكنية بمحافظة الخبر، وتطوير 15 مبنى، وتحسين واجهاتها، وذلك ضمن جهودها في إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة جهودها للعمل على تحسين المشهد الحضري بمحافظة الخبر، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الجمالية، داعية ملاك المباني الواقعة ضمن الشوارع المستهدفة إلى المسارعة بإصدار شهادة امتثال المباني.

يذكر أن الأمانة أصدرت خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من 1000 شهادة امتثال للمباني القديمة والجديدة.