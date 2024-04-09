أمانة الشرقية تزين حاضرة الدمام بالإنارة والمجسمات التجميلية لاستقبال عيد الفطر المبارك

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انتهت أمانة المنطقة الشرقية من أعمال تركيب الزينة والإنارات والمجسمات التجميلية في عدد من المواقع بحاضرة الدمام؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك ونشر مظاهر الفرح والبهجة في مختلف الميادين والشوارع.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن الأعمال المنفذة شملت تركيب 1280 بنرًا يحمل هوية عيد الفطر المبارك، بتصاميم مختلفة وموزعة على طرق وشوارع الحاضرة، وتركيب 12 بنرًا كبيرًا على المباني التابعة للأمانة تحمل هوية العيد، إضافة إلى تزيين 8 مبانٍ رئيسية بالحاضرة بالإنارة التفاعلية على شكل شعار وهوية العيد.

وبين أن الأعمال شملت أيضًا تشييك وصيانة 175 جهاز صوت على أعمدة الإنارة الواقعة بممشى طريق الملك عبدالله لتشغيل الصوتيات الخاصة بيوم عيد الفطر، وتركيب 32 مجسمًا جماليًا كبيرًا على الأرصفة بمواقع مختلفة بالحاضرة.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر وضع خطة عمل متكاملة للأعمال الخدمية ضمن الاستعدادات لاستقبال الزوار في عيد الفطر السعيد.