أمانة الشرقية تستخدم الطاقة النظيفة في مشاريع النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء في استخدام تقنيات صديقة للبيئة، بمشروع النقل العام لحاضرة الدمام والقطيف، ومن أهمها الحافلات الكهربائية، حيث رُكبت محطات تعمل بالطاقة الشمسية، مع تشغيل مسار D4 بالواجهة البحرية بالدمام، وحي أحد، ضمن خطط الأمانة التي تهدف لاستخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق أفضل مستوى لتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطط المملكة في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في مختلف المجالات.

وأبانت الأمانة بأنها عملت على توفير حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، تم تحديثها وفق أفضل المواصفات والمقاييس، ومدة شحن البطارية لا تتجاوز ثلاث ساعات للشاحن العادي، وساعة ونصف فقط للشاحن السريع، وتستطيع قطع مسافة 300 كم بعد اكتمال الشحن.