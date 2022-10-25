أمانة الشرقية تستعرض أعمال المرحلة الأولى من تسوير الأراضي ومعدة التصوير للمناطق ذات الأولوية

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رأس وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بن عادل بخرجي، اليوم الثلاثاء 29/3/1444هـ، الاجتماع المرئي لبرنامج معالجة التشوه البصري بالمنطقة، مع الوكلاء، وعدد من مدراء الإدارات، ورؤساء البلديات، بمقر الأمانة، والذي يهدف لتحسين المشهد الحضري وإبراز جهود البلديات في المعالجات والارتقاء بمستوى المنطقة.

واستهل المهندس مازن بخرجي الاجتماع، بالتشديد على ضرورة استثمار هذا الموسم بتكثيف الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء ورفع نصيب الفرد منها، والتي من شأنها أن تحسن جودة الحياة وتفعيل برامج أنسنة المدن، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

عقِب ذلك تم استعراض الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة من قبل وكالة التعمير والمشاريع من خلال عرض مرئي لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والذي تضمّن نتائج الرصد والمعالجة على مستوى الأمانة منذ تاريخ 10 سبتمبر، كما ناقش المهندس بخرجي رصد معدة التصوير للمناطق ذات الأولوية والبالغ عددها (66) منطقة، باستخدام جهاز الرصدTopcon Ips3 ، مع استعراض نماذج من رصد المعدة.

وأشار العرض إلى (المرحلة الأولى) من تسوير الأراضي الفضاء، الذي نتج عنه (30) رخصة لتسوير (44) أرض فضاء، ورخص بناء لـ (16) أرض، كما تم التنويه على عدد الأراضي المسورة فعليا والبالغ عددها (28) أرض، واختتم عرض غرفة العمليات بتقرير بلاغات التشوه البصري للفترة من 1/1/2022م، وحتى 23/10/2022م.

بعدها اطّلع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندي مازن بخرجي، على إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية مليجة، وبلدية القليب، وتمثلت في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الانارة والفوانيس، واصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.