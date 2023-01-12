أمانة الشرقية تستقبل أول وفد سياحي عبر ميناء الملك عبدالعزيز

المناطق_المنطقة الشرقية

استقبلت أمانة المنطقة الشرقية أمس، أول وفد سياحي يضم 680 سائحاً ضمن برنامج رحلات السفن السياحية ” كروز السعودي”، في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك للتعرف على أهم المواقع التاريخية والترفيهية في الساحل الشرقي.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج السياحي تضمن أنشطة وفعاليات شعبية متنوعة وزيارة عدد من معالم المنطقة الشرقية والتجول في محافظة الخبر والأسواق التاريخية في مدينة الدمام والتعرف على أهمية السوق ومميزاته وأهمتيه بالمنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل في المملكة، بالتعاون مع عدد الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية العالمية كوجهة سياحية فريدة وجاذبة، مبينة أن حاضرة الدمام تعد وجهة سياحية استثنائية تزخر بالتراث الثقافي والمعالم التاريخية، وتمتاز بموقع فريد على الخليج العربي، إضافة إلى الواجهات المائية والشواطئ الرملية، ومركزًا مزدهرًا للصناعة والتجارة والعلوم، ووجهةً جاذبة للفنون والرياضة والترفيه.