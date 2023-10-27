أمانة الشرقية تستكمل مشروع تصريف مياه الأمطار بشارع الملك عبدالعزيز في النعيرية

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تستكمل أمانة المنطقة الشرقية حالياً أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بشارع الملك عبدالعزيز بمحافظة النعيرية وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.

وأكدت الأمانة استمرار العمل بعدد من المواقع ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار، والذي سيسهم في رفع كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب تأثير تجمعات المياه الناتجة عن الحالات المطرية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، فيما تعمل البلدية على تأهيل وتطوير جميع مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم النهضة الشاملة التي تشهدها محافظة النعيرية، وتحقق التنمية المستدامة الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار فيها.

وبينت أن أعمال المشروع الحالي ستتضمن إنشاء وتنفيذ محطتي رفع لتصريف مياه الأمطار بشارع الملك عبدالعزيز تحتويان على 3 مضخات للمحطة الواحدة بقدرة تصريف 125 لترًا/ ثانية، والعمل على تخفيض منسوب المياه السطحية واستيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار وتجميعها خارج الطرق والشوارع الرئيسة، إضافةً إلى تركيب شبكات تصريف يتجاوز طولها 4500 متر طولي، بأقطار مختلفة تتراوح أحجامها ما بين 400 – 2400 مليمتر والمناهيل وغرفة التهدئة ومصائد للأمطار.