“أمانة الشرقية” تشارك في معرض اليوم العالمي للبيئة بهيئة تطوير المنطقة الشرقية

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شاركت أمانة المنطقة الشرقية في معرض اليوم العالمي للبيئة، المقام في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة عدد من الدول إضافة إلى الشركات والمنظمات المحلية والعالمية، والمهتمين، وذلك تحت شعار “أرضنا مستقبلنا” الذي أكد على أهمية الحفاظ على الأراضي التي تعد ركيزة أساسية للحياة على كوكب الأرض.

وتضمنت مشاركة الأمانة إقامة أركاناً لأهم أعمالها ومنجزاتها البيئية، تقديم معلومات حول الثقافة البيئية للحضور، والشتلات الزراعية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، أن مشاركة الأمانة تأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار بين جميع القطاعات الحكومية بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة، وتعزيز الحفاظ على البيئة.