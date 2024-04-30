“أمانة الشرقية” تشارك في منتدى التكامل اللوجستي 2024 بغرفة الشرقية

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شاركت أمانة المنطقة الشرقية في منتدى التكامل اللوجستي 2024، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال مشاركته في جلسة عمل بعنوان “المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية وأبرز التحديات مع الجهات ذات العلاقة”، بأن الخدمات اللوجستية تدخل في القطاع البلدي مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، منوّهًا إلى هذا التكامل وفق منظومة متكاملة وتنسيق بين الأمانة والجهات المعنية.

وأكد أن منظومة الطرق وصلت إلى مستوى انتقالي مرن بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأن هذا التنسيق يعطي ترتيباً في رفع معدلات السلامة في الطرق، وتطوير المسارات وإحداث تقاطعات جديدة تقلل من مدة وزمن الرحلة، وهذا ما نسعى إليه كمنظومة كاملة تقدم خدمة تنعكس اقتصادياً على تكاليف المنتجات بشكل عام.

وأشار معاليه إلى العقود الاستثمارية والتسهيلات المقدمة من الأمانة، والتي تأتي وفق مسارات معينة مرنة تمكن المستثمر من التواصل والتعامل مع الأمانة بشكل مباشر، لمساعدة ودعم المستثمرين وتوفير الحوافز لهم للاستثمار بالمنطقة، منوهاً بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية والعمل التخطيطي لتوفير مناطق للحاجة الماسة.

ولفت المهندس الجبير إلى التنسيق المستمر مع هيئة النقل والخدمات اللوجستية، حول عددٍ من المسارات، والتي منها تحديد موقع لميناء جاف، لحل موضوع حركة الشاحنات المتضاعف، مبيناً أن الخدمات اللوجستية هي تنسيق هام بين القطاعات ولن ينجح إلا بتكاملها وتكاتفها مع بعضها البعض.

وكشف أمين الشرقية عن طرح 400 فرصة استثمارية، في مساحات أو خدمة للنقل، وفرص كبيرة تبلغ مساحاتها 8 ملايين متر مربع والتي ستلعب دوراً كبيراً في تقديم هذه الخدمة، وستُعطي فرصًا للمستثمرين، لافتًا الى أن هناك أراضٍ جيدة يمكن أن تتحول لفرص جيدة، من الممكن أن ستخدم كمواقف ومراحل تخزين وميناء جاف، وهي في مراحلها الأخيرة – بمشيئة الله -.

من جانب آخر استعرض جناح الأمانة المشارك في المنتدى، أكثر من 5 مخططات للخدمات اللوجستية والتي تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع، وذلك في عام 2023، إضافة الى تجهيز 50 موقعاً استثمارياً في عام 2024 بمساحات مختلفة للخدمات اللوجستية بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، وعرض أبرز الفرص التي تخدم الخدمات اللوجستية في المنطقة، والملف الرقمي للفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة أو التي تم توقيع عقودها في الأمانة مؤخراً.