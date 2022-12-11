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أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل مخطط ش.د 853 بالدمام

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 ديسمبر 2022 - 2:30 مساءً

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل وصيانة مخطط (ش.د 853) الواقع في غرب الدمام، بمساحة قرابة مليونين متر مربع، مع تنفيذ وتطوير البنية التحتية.

ويتضمن المخطط أنشطة استثمارية متعددة، تجارية وسكنية وورش وأنشطة مساندة، بمدة 25 سنة قابلة للتمديد، مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، بضمان بنكي يصل إلى 25٪ فقط وإعفاء يصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد.

وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 11 ديسمبر 2022 - 2:30 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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