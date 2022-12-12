أمانة الشرقية تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة

المناطق_واس

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، مجموعة من الفرص الاستثمارية، بالتعاون مع هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت)، مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لإشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية.

وتهدف هذه الفرص التي تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة مراكز رياضية بالظهران، ومشروع ترميم وتشغيل وصيانة 2 بوفيه، إلى تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة، وتعزيز التنمية بالمنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وزوارها وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.