أمانة الشرقية تطرح موقعاً استثمارياً لبوليفارد الخفجي

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، موقعاً استثمارياً لبوليفارد الخفجي بمساحة 10.822 متراً مربعاً، والذي يتضمن 6 فرص استثمارية تنموية أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص).

وأكدت أمانة الشرقية أن طرح هذه الفرص الاستثمارية التنموية تأتي بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال من خلال دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة عدد من 4 مطاعم ومقاهي، ومحطة وقود، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي، داعية المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بالاستثمار إلى المنافسة في هذه المجالات والاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص”.