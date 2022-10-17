أمانة الشرقية تطرح 7 مشاريع جديدة لشبكات تصريف الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 7 مشاريع جديدة لاستكمال وتطوير البنية التحتية في ضاحية الملك فهد بالدمام، تستهدف شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الثانية من خدمة الأحياء المتبقية بالضاحية، فيما أنهت المرحلة الأولى بنسبة 15% من مساحة أحياء الضاحية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المرحلة الثانية التي تتضمن 7 مشاريع جديدة لشبكات تصريف الأمطار ومحطة ضخ في ضاحية الملك فهد تم طرحها للمنافسة، فيما سيتم البدء بتنفيذ ثلاثة مشاريع منها خلال الفترة القادمة، حيث ستغطي 90‎% من إجمالي أحياء الضاحية بأقطار تتراوح من 400 ملم، وحتى 3000 ملم.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشاريع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد، والتي تخدم الحي الثاني بالكامل وجزءاً من الحي الخامس والسادس بنسبة تغطية 15% من مساحة الضاحية، فيما تضمنت مشاريع المرحلة الأولى إنشاء خطوط طرد بأقطار 1800 ملم من موقع محطات تصريف مياه الأمطار بالضاحية، بأطوال إجمالية 27588 متراً طولياً، وشبكات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح من 400 ملم وحتى 3000 ملم وبأطوال بلغت 36103 أمتار طولية و 545 مناهل تصريف مياه الأمطار، و 860 مصائد تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ لتصريف مياه أمطار بالحي الخامس بقدرة تصريفية إجمالية 26500 متر مكعب في الساعة، وكذلك محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب في الساعة.

وأكد الجبير، سعي الأمانة للحد من الأخطار والآثار التي قد تتسبب فيها الأمطار في موسم هطولها، واستكمال ومواصلة المشاريع التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والمشاريع التنموية ومن أهمها شبكة الطرق وأنسنتها، وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام.