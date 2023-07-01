أمانة الشرقية تطلق الملف الرقمي المحدث للفرص الاستثمارية والتقديم الإلكتروني

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية الملف الرقمي المحدث المتضمن أكثر من 240 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة نوعية ومبتكرة، بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وحصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري، بمساحة 100 مليون متر مربع.

ويأتي إطلاق الملف الرقمي ضمن سعي الأمانة لاعتماد الأولوية على جودة المشروع ومزاياها الفنية واستمرارية المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية والتعليمية لتمكين القطاع الخاص من الشراكة بالتنمية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، ودعم عناصر المدن الذكية وتعزيز جودة الحياة للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

واشتملت الفرص الاستثمارية النقل البحري، وتطوير المخططات، والبنى التحتية، ومراكز ترفيهية وسياحية، ولوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، والأراضي البيضاء والجسور وحقوق التسمية، ومجموعة من الحدائق والمتنزهات، والمصانع، والتدوير، والمراكز الصحية، وتعليم قيادة السيارات، وغيرها من الفرص.

ويتضمن الملف الرقمي شرحاً لأهم الفرص الاستثمارية ومعلوماتها كالموقع الجغرافي والمساحة والأنشطة المرتبطة بالفرص ومواعيد استلام وفتح المظاريف، وأدلة الاستخدام الخاصة بتطبيق الهواتف الذكية لبوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وإمكانية استلام وتنزيل كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم العطاء بشكل إلكتروني، وسير إجراءات عمليات الترسية والاستلام والتسليم للموقع بشكل إلكتروني، بما يعزز من الشفافية والسهولة، بالإضافة إلى استبيانٍ رقمي لتقصي آراء ومقترحات وملاحظات المستثمرين ورواد الأعمال.